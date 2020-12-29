Появились фотографии с места смертельного пожара в Рязани

Возгорание в частном доме на улице Рязанской произошло во вторник, 29 декабря, в 4:47. Погибли двое взрослых и двое детей.

Оперштаб при региональном правительстве опубликовал фотографии с места смертельного пожара в Рязани.

Возгорание в частном доме на улице Рязанской произошло во вторник, 29 декабря, в 4:47. Погибли двое взрослых и двое детей.

Девочку 8 лет спасли. Ее госпитализировали. На место выезжали 39 человек на 13 единицах техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники.