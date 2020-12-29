Назван возраст погибших на пожаре в Рязани детей

Частный дом на улице Рязанской загорелся во вторник, 29 декабря, в 4:47. Погибли четыре человека. На место выезжали 39 человек на 13 единицах техники.

Прокуратура сообщила, что на пожаре в Рязани погибли дети в возрасте 2,5 месяцев и 10 лет. Также жертвами возгорания стали двое взрослых.

Восьмилетнюю девочку спасли, ее госпитализировали.

Напомним, частный дом на улице Рязанской загорелся во вторник, 29 декабря, в 4:47. На место выезжали 39 человек на 13 единицах техники.

После пожара прокуратура начала проверку.

Ранее появились фотографии с места пожара.