В Рязанской области возбудили дела по нарушениям в кафе на Почтовой

25 декабря три заведения на улице Почтовой работали после 23:00, там находились 44, 50 и 55 человек соответственно. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.

В Рязанской области возбудили дела по нарушениям противоэпидемических ограничений в работе развлекательных заведений. Об этом сообщила региональная опергруппа.

25 декабря три заведения на улице Почтовой работали после 23:00, там находились 44, 50 и 55 человек соответственно. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.

Кроме того, после 23:00 посетители находились в кафе на улице Центральной села Салтыково Сасовского района. По факту возбудили ело по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Также возбуждена статья об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении владельцев кафе на улице Мостостроителей Касимова. В нем посетители тоже находились после 23 часов.