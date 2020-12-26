Полицейские Рязани проверили соблюдение ограничений в кафе на Почтовой

В двух развлекательных заведениях Рязани правоохранители выявили нарушения режима в период коронавируса. Оба находятся на улице Почтовой. В кафе после 23:00 находились люди, а также не соблюдались требования масочного режима.

В двух развлекательных заведениях города правоохранители выявили нарушения режима в период коронавируса, сообщается на сайте регионального УМВД. По распоряжению губернатора Рязанской области развлекательные заведения и кафе в ночное время должны быть закрыты с 23:00 до 9:00. Полицейским стало известно, что одно из развлекательных заведений на улице Почтовой нарушает этот запрет.

Выяснилось, что в помещении кафе после 23:00 находились 44 человека, были нарушены требования масочного режима, не соблюдалась социальная дистанция. Также в кафе были трое несовершеннолетних. На их родителей составили три протокола по неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

Выявили и нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъяли 29 литров алкогольных напитков.

Еще одно кафе на Почтовой нарушало запрет на работу в ночное время. Внутри находилось более 50 человек. Также полицейские пресекли конфликт между тремя посетителями. На правонарушителей составили административные протоколы.

В отношении администрации обоих развлекательных заведений собраны материалы для возбуждения административных расследований, им грозит штраф на юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рейды продолжаются.