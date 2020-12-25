Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу.

Трое из пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации, среди них ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. МЧС сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали. «В больницу поступили 10 пострадавших.

Трое тяжелых — девушка 17 лет, мужчина и ребенок, они в реанимации», — сказал Кузьминов. По его словам, у них в основном переломы. Всего в ДТП пострадали трое детей.