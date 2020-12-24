В Рязани машина наехала на санки с ребенком

ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тимуровцев около «Ленты». Отмечается, что машина наехала на полозья санок, и они перевернулись.

В Рязани машина наехала на санки с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тимуровцев около «Ленты». Отмечается, что машина наехала на полозья санок, и они перевернулись.

В санках находился несовершеннолетний ребенок. Сообщается, что он получил незначительные травмы.

Ребенка госпитализировали. Позже медики рассказали о его состоянии.