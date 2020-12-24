Медики рассказали о состоянии сбитого на санках ребенка

ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на улице Тимуровцев около «Ленты». 47-летний мужчина на Renault Logan сбил санки, в которых везли ребенка.

В рязанском минздраве РЗН. инфо рассказали о состоянии сбитого на санках ребенка. После наезда машины трехлетняя девочка упала с санок, ее госпитализировали.

Медики осмотрели ребенка и отправили на лечение домой.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на улице Тимуровцев около «Ленты». 47-летний мужчина на Renault Logan сбил санки.