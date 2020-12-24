Сбитого на санках ребенка госпитализировали
Отмечается, что в Песочне трехлетний ребенок на санках переезжал дорогу с мамой. Его сбил Renault Logan под управлением 47-летнего мужчины.
Сбитого на санках ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.
Отмечается, что трехлетний ребенок на санках переезжал дорогу с мамой. Его сбил Renault Logan под управлением 47-летнего мужчины.
Позже медики рассказали о состоянии ребенка.
Напомним, ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на улице Тимуровцев около «Ленты».