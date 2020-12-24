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Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе
ДТП произошло около дома №33 по Московскому шоссе. 53-летний рязанец на Kia Ceed столкнулся с «четырнадцатой», ехавшей в попутном направлении. После столкновения иномарка врезалась в столб, а затем по касательной столкнулась с Nissan Teana.

В ДТП, произошедшем вечером в среду, 23 декабря, на Московском шоссе, пострадал водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около дома №33 по Московскому шоссе. 53-летний рязанец на Kia Ceed столкнулся с «четырнадцатой», ехавшей в попутном направлении. После столкновения иномарка врезалась в столб, а затем по касательной столкнулась с Nissan Teana.

Водитель Kia получил травмы, ему оказали медпомощь.

Ранее с места ДТП появилось видео.