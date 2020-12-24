Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе
ДТП произошло около дома №33 по Московскому шоссе. 53-летний рязанец на Kia Ceed столкнулся с «четырнадцатой», ехавшей в попутном направлении. После столкновения иномарка врезалась в столб, а затем по касательной столкнулась с Nissan Teana.
В ДТП, произошедшем вечером в среду, 23 декабря, на Московском шоссе, пострадал водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около дома №33 по Московскому шоссе. 53-летний рязанец на Kia Ceed столкнулся с «четырнадцатой», ехавшей в попутном направлении. После столкновения иномарка врезалась в столб, а затем по касательной столкнулась с Nissan Teana.
Водитель Kia получил травмы, ему оказали медпомощь.
Ранее с места ДТП появилось видео.