Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе

ДТП произошло около дома №33 по Московскому шоссе. 53-летний рязанец на Kia Ceed столкнулся с «четырнадцатой», ехавшей в попутном направлении. После столкновения иномарка врезалась в столб, а затем по касательной столкнулась с Nissan Teana.