На Московском шоссе образовалась крупная пробка из-за аварии

Как сообщили сотрудники ГИБДД, примерно в 18:30, в Рязани на Московском шоссе столкнулись автомобиль «Киа Сид» и автомобиль ВАЗ-2114

На Московском шоссе образовалась крупна пробка из-за аварии с несколькими машинами. Видео в редакцию прислал очевидец. ДТП произошло около остановки «Автовокзал» в конце рабочего дня.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, примерно в 18:30, в Рязани на Московском шоссе столкнулись автомобиль «Киа Сид» и автомобиль ВАЗ-2114.

От удара автомобиль «Киа» отбросило на опору уличного освещения, после чего он совершил касательное столкновение с автомобилем «Ниссан Теана». В результате происшествия 53-летний водитель Киа получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.