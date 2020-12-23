Полиция установила личность рязанки, которая гуляла голой на улице

Причиной для такого поступка стало состояние здоровья девушки. Ей вызвали скорую и доставили в больницу.

Полиция установила личность рязанки, которая гуляла голой на улице. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«После опубликованного в соцсетях ролика, наряд выехал на место и разыскал женщину. Ее одели и проводили в отдел полиции. Там установили ее личность», — отметили в ведомстве.

Причиной для такого поступка стало состояние здоровья девушки. Ей вызвали скорую и доставили в больницу.

Напомним, обнаженная девушка гуляла по улице Татарской 21 декабря.