Полиция проведет проверку после опубликованного ролика с обнаженной рязанкой

Полиция проведет проверку после публикации ролика, на котором голая девушка прошлась по улице в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. При этом сообщений в полицию об инциденте не поступало.

Полиция проведет проверку после публикации ролика, на котором голая девушка прошлась по улице в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При этом сообщений в полицию об инциденте не поступало, завили в ведомстве.

Напомним, ролик опубликовали в понедельник, 21 декабря.