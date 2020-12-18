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В Арбитражном суде продолжились разбирательства епархии и школы №6
В мэрии рассказали, что у епархии нет подлинных документов, которые доказывают, что именно здание школы имело изначально религиозное назначение. Например, архивной справки выданной Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

В пятницу, 18 декабря, в рязанском Арбитражном суде прошло очередное заседание по иску епархии, которая оспаривает отказ мэрии передать ей здание школы №6 на Семинарской улице.

В мэрии рассказали, что у епархии нет подлинных документов, которые доказывают, что именно здание школы имело изначально религиозное назначение. Например, архивной справки выданной Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Представитель епархии отметила, что архивную справку в данном органе власти невозможно получить. Присутствовавший на заседании представитель Государственной инспекции подтвердила эту информацию.

«У нас такой документ не предусмотрен ни одним из регламентов. Его формы даже не существует у нас. Если посмотреть законодательство, то ни положением о госинспекции Рязанской области, ни 73 Федеральным законом на нас такая обязанность не возложена. Наверное по той причине, что здесь есть специально уполномоченный на то орган — государственный архив», — сказала она.

В мэрии добавили, что документы, которые имеются в их распоряжении, до сих пор вызывают сомнения и противоречат друг другу.

«Нет однозначного подтверждения, является ли школа тем объектом, на которое имеет право заявитель», — сказал представитель мэрии. Следующее заседание состоится 26 января в 15:00.

Фото с сайта domofoto.ru