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13:59, 17 сентября 2019 167
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Строительство музея Рязанского кремля завершится в 2020 году

Строительство музея Рязанского кремля завершится в 2020 году

Срок сдачи здания нового музея Рязанского кремля на улице Соборной перенесли еще на год. Об этом сообщается на сайте дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России.

Теперь ввести здание в эксплуатацию планируется в октябре 2020 года.

Напомним, музей начали строить в 2015 году. Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что экспозиции из Кремля переедут в новое здание в 2018 году. Прошлым летом губернатор Николай Любимов рассказывал, что здание нового музейного комплекса на улице Соборной технически готово на 81%, а сдать его должны в 2019 году.

Ранее опубликовали виртуальную экскурсию по залам будущего музея Рязанского кремля.

Мединский направил в Генпрокуратуру жалобу на медленное строительство.


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