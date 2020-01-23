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Минкультуры пообещало открыть музей Рязанского кремля в 2021 году. Об этом говорится в докладе экс-министра Владимира Мединского об итогах работы ведомства с 2012 по 2019 годы. Документ официально
Напомним, музей начали строить в 2015 году. Тогда Мединский заявлял, что экспозиции из кремля
Позже музей
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