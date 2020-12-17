Полиция организовала проверку после жалоб рязанского журналиста на травлю

В четверг, 17 декабря, Насонов рассказал Владимиру Путину о том, он сделал сюжет о проблемах города с Новорязанской ТЭЦ, который «слили» в сеть раньше времени. Из-за этого его начали «оскорблять и обвинять в продажности» в соцсетях.

Полиция организовала проверку после жалоб рязанского журналиста Антона Насонова на травлю в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 17 декабря, Насонов рассказал Владимиру Путину о том, он сделал сюжет о проблемах города с Новорязанской ТЭЦ, который «слили» в сеть раньше времени. Из-за этого его начали «оскорблять и обвинять в продажности» в соцсетях. Президент утешил журналиста.

«В УМВД по Рязанской области зарегистрирована информация о противоправных действиях в отношении журналиста издания „62 Инфо“ Антона Насонова», — отметили в полиции. Информацию проверят.