Рязанцы засняли сильное задымление на окраине города
По информации очевидцев, возгорание произошло в районе «Зельгроса». Дым распространился по Песочне и пошел в центр.
Утром в четверг, 10 декабря, рязанцы засняли сильное задымление на окраине города. Фотографии читатели прислали в редакцию РЗН.инфо.
По информации очевидцев, в районе «Зельгроса» произошел пожар.
«Дым накрыл всю Песочню и пошел в центр. Очень сильный запах жженой резины», — говорится в сообщении автора фото.
В региональном ГУ МЧС рассказали о причинах дыма. Опубликовано видео возгорания.
Пожар ликвидировали в 8:30.