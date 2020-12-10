В МЧС рассказали о причинах сильного дыма в Рязани

На окраине города произошел пожар. Площадь возгорания составила 1500 кв.м.

Ночью в четверг, 10 декабря, в Рязани загорелась кровля производственного цеха. Пожар произошел в промышленном районе Песочня, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3:26. Загорелась рубероидная кровля трехэтажного бетонного здания.

Пожар локализовали в 6:14. Площадь составила 1500 кв.м. На место выезжали 14 единиц техники и 39 человек.

Никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются.

Ранее в сети появились фото дыма на окраине города. Опубликовано видео возгорания.

Пожар ликвидировали в 8:30.