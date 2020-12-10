Пожар на рязанском предприятии ликвидировали

Сообщение о пожаре в трехэтажном производственном здании поступило в 3:26. Всего в тушении и ликвидации участвовали 65 человек и 22 единицы техники.

Открытое горение на рязанском предприятии в Песочне ликвидировали в 8:30 в четверг, 10 декабря. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в трехэтажном производственном здании поступило в 3:26.

«На момент прибытия происходило открытое горение и распространение пожара», — отметили в пресс-службе. В МЧС рассказали, что пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Всего в тушении и ликвидации участвовали 65 человек и 22 единицы техники. От МЧС России привлекались 47 человек и 17 единиц техники. Ранее появились фото и видео пожара.