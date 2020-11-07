Полицейские начали искать школьников в рязанских ТЦ

Согласно распоряжению губернатора, подросткам нельзя находиться в ТЦ без родителей до 15 ноября. На родителей или законных представителей подростков — злостных нарушителей ограничительных мер — будут составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП.

В пятницу, 6 ноября, полицейские начали искать школьников в рязанских торговых центрах. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Согласно распоряжению губернатора, подросткам нельзя находиться в ТЦ без родителей до 15 ноября. Полицейские проводили со школьниками разъяснительную работу в ТРЦ «Премьер», «Виктория Плаза», «Малина» и «М 5 Молл».

«На родителей или законных представителей подростков — злостных нарушителей ограничительных мер — будут составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию или контролю за их поведением»)", — сообщил оперштаб.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в регионе школьников отправили на дополнительные каникулы с 5 по 15 ноября.