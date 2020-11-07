\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 77.19 -1.27 07/11
ЦБ EUR 91.35 -0.77 07/11
Нал. USD 77.36 / 78.55 17:04
Нал. EUR 92 / 92.7 17:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 2020 12:28
6 187
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
11 519
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
11 942
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 2020 17:03
7 958
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Полицейские начали искать школьников в рязанских ТЦ
Согласно распоряжению губернатора, подросткам нельзя находиться в ТЦ без родителей до 15 ноября. На родителей или законных представителей подростков — злостных нарушителей ограничительных мер — будут составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП.

В пятницу, 6 ноября, полицейские начали искать школьников в рязанских торговых центрах. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Согласно распоряжению губернатора, подросткам нельзя находиться в ТЦ без родителей до 15 ноября. Полицейские проводили со школьниками разъяснительную работу в ТРЦ «Премьер», «Виктория Плаза», «Малина» и «М 5 Молл».

«На родителей или законных представителей подростков — злостных нарушителей ограничительных мер — будут составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию или контролю за их поведением»)", — сообщил оперштаб.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в регионе школьников отправили на дополнительные каникулы с 5 по 15 ноября.