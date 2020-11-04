После трагедии родителей призвали использовать школьные чаты только для информирования

Глава Общественного совета при ведомстве Виталий Сурвилло, комментируя смерть мужчины, избитого из-за ссоры в родительской группе, сказал, что контролировать человеческую неадекватность очень сложно. Поэтому он посоветовал пользоваться перепиской только по важным вопросам.

В Минпросвещения после убийства в Волгограде призвали родителей и учителей использовать школьные чаты только для информирования. Об этом пишет издание « Подъем ».

Глава Общественного совета при ведомстве Виталий Сурвилло, комментируя смерть мужчины, избитого из-за ссоры в родительской группе, сказал, что контролировать человеческую неадекватность очень сложно. Поэтому он посоветовал пользоваться перепиской только по важным вопросам.

Напомним, вечером 23 октября неизвестный несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка. По данным полиции, накануне между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра нападавшего попросила «разобраться» с потерпевшим, который якобы оскорбил ее в родительском чате.

Пострадавшему потребовалась операция, после нее он впал в кому. В комитете здравоохранения сообщили, что пациент скончался, не приходя в сознание.

Ранее на нападавшего завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Позже появилась переписка, из-за которой избили мужчину.