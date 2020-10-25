Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате

Пострадавший находится в коме после операции.

Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В пятницу, 23 октября, мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка. Потерпевшего госпитализировали. По информации областного комитета здравоохранения, он находится в коме после операции.

По одной из версий, сестра злоумышленника попросила его «разобраться» с потерпевшим. Тот якобы окорбил ее в родительском чате.

Нападавшего задержали. На 30-летнего волгоградца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.