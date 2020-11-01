Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца

Конфликт возник между погибшим и одной из матерей произошел из-за задания по русскому языку. В итоге мужчину избил супруг женщины.

Издание « Волгоград онлайн » опубликовало переписку из родительского чата, из-за которой до смерти избили мужчину.

Конфликт возник между погибшим и одной из матерей произошел из-за задания по русскому языку. Для решения теста школьникам дали несколько часов.

Мужчина предположил, что это невозможно сделать. Он предложил «коллективно распределить задания заблаговременно».

Через некоторое время в чате начала писать женщина, с которой произошел конфликт. Она сообщила, что ее ребенок отправит всем «в личку пароли» для задания. На вопрос родителей о том, как быть, если ребенок не успевает пройти тест до обозначенного времени, женщина ответила, что «на дворе 21- век».

«Можно даже по дороге в школу решить. Или на перемене — 20 минут времени у них», — написала она.

После этого женщина добавила: «Только, уважаемые родители, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ… учитель на больничном! Она ради нас, наших детей это все делает, может и не делать ничего!!! Мне кажется, на сегодняшний день главное — здоровье».

В ответ мужчина заявил, что нужно «вопрос решать, а не сопли жевать».

Далее начался конфликт.

«Кто сопли жует???» — написала женщина. «Ты сопли жуешь» — ответил мужчина. После этой фразы мужчина попросил женщину уточнить имя и отчество учителя русского языка.

«Спроси у своей дочери!!!» — заявила женщина. «Анна, умнее ничего не могла придумать, как сделать тест по дороге в школу? Это что вообще было?» — написал в ответ мужчина. «Сам ты сопли жрешь» — вновь ответила женщина.

В итоге собеседники начали выяснить, кто из них и в какой момент перешел на «ты».

В какой-то момент женщина решила написать: «За свои слова все должны отвечать!!! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать».

«Ага. Расскажите мне еще про настоящих мужчин, — ответил мужчина. — Какими они должны быть и т. д. Это мужу своему втирайте. Я тоже многого не понимаю. Например, жополизства по поводу и без. Но пока предпочитаю наблюдать».

В ответ женщина написала: «Ты что бессмертный??? Такое мне писать».

Мужчина уточнил, угрожают ли ему. Далее в разговор вступил муж женщины и сообщил, что найдет его, где бы тот ни был.

«Эй ты, баба в штанах. Это Анин муж. Что, не ожидал меня здесь услышать? Я до сих жду твоего звонка, а ты, получается, как баба, сидишь в чате и задаешь лишние вопросы моей жене. Если у тебя есть мужество, как бы я приехал на место, где ты мне сказал. И слушай меня: я в кабинет не буду подниматься. Если как мужчина можешь спускаться вниз, в любое время звони, любое место ты скажи — и я приеду. И если мы увидим, что неправы, скажем тебе: „Извини тыщу раз“», — сказал супруг женщины.

Он добавил, что найдет его и заявил, чтобы тот «заранее взял больничный».

Позже мужчины встретились. Супруг женщины несколько раз ударил рукой по голове ее собеседника. В итоге последнего госпитализировали. Позже он скончался.