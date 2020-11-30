Следователи начали устанавливать личность найденного в Рязани мертвеца

«Обнаружено тело мужчины, устанавливается его личность. Тело лежало долго, поэтому труп успел разложиться. Это мешает определить предварительную причину смерти, однако явных следов „криминала“ на теле не обнаружено», — отметили в следкоме.

Следователи начали устанавливать личность найденного в Рязани мертвеца. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном СУ СКР.

«Обнаружено тело мужчины, устанавливается его личность. Тело лежало долго, поэтому труп успел разложиться. Это мешает определить предварительную причину смерти, однако явных следов „криминала“ на теле не обнаружено», — отметили в следкоме.

Прорабатывается версия, что погибший являлся пропавшим без вести.

Напомним, тело обнаружили в воскресенье, 29 ноября, на улице Березовой в заброшенном здании.