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Следователи начали устанавливать личность найденного в Рязани мертвеца
«Обнаружено тело мужчины, устанавливается его личность. Тело лежало долго, поэтому труп успел разложиться. Это мешает определить предварительную причину смерти, однако явных следов „криминала“ на теле не обнаружено», — отметили в следкоме.

Следователи начали устанавливать личность найденного в Рязани мертвеца. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном СУ СКР.

«Обнаружено тело мужчины, устанавливается его личность. Тело лежало долго, поэтому труп успел разложиться. Это мешает определить предварительную причину смерти, однако явных следов „криминала“ на теле не обнаружено», — отметили в следкоме.

Прорабатывается версия, что погибший являлся пропавшим без вести.

Напомним, тело обнаружили в воскресенье, 29 ноября, на улице Березовой в заброшенном здании.