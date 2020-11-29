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В Рязани обнаружили труп
Тело мужчины обнаружили в воскресенье, 29 ноября, в заброшенном здании на улице Березовой в Голенчине. «К поиску было привлечено более 30 добровольцев. В ходе выполнения задач, поставленных сотрудниками полиции, волонтерами было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.

В Рязани обнаружили труп. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Тело мужчины обнаружили в воскресенье, 29 ноября, в заброшенном здании на улице Березовой в Голенчине. «К поиску было привлечено более 30 добровольцев. В ходе выполнения задач, поставленных сотрудниками полиции, волонтерами было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.