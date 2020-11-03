Вступил в силу приговор убийце рязанского ветерана и его жены

26 сентября 2019 года обвиняемый Максим Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Молодой человек ударил их несколько раз молотком по голове. Орудие преступления он выкинул в овраг, оставив на нем кровь.

Вступил в силу приговор облсуда от 8 октября 2020 в отношении Максима Куприна, который убил ветерана и его жену, об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, 26 сентября 2019 года обвиняемый Максим Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Молодой человек ударил их несколько раз молотком по голове. Орудие преступления он выкинул в овраг, оставив на нем кровь. В момент задержания Куприн не признавал причастность к преступлению.

Однако позже молодой человек признал свою вину.

Его признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима.