Полиция изъяла нож с места убийства рыбновского тренера
При осмотре тела сотрудники МВД обнаружили пять резаных ран в области живота. С места происшествия изъят нож. Причины смерти устанавливают, тело отправили в морг.
Стали известны новые подробности смерти рыбновского тренера по кикбоксингу Андрея Жарова, тело которого нашли у реки Вожа в понедельник, 2 ноября. Об этом пишет ИД «Пресса».
Труп обнаружил брат умершего в 750 метрах от веревочного парка «Пересвет».
Полицейские при осмотре тела зафиксировали пять резаных ран в области живота.
Кроме того, с места происшествия изъяли нож.
Причины смерти устанавливают следователи.
Ранее СМИ сообщали, что Жарова нашли повешенным на дереве на берегу реки. Тело обнаружили из-за машины, которая была припаркована рядом.
Спортивный комплекс, где работал мужчина, подтвердил его гибель.