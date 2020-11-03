Полиция изъяла нож с места убийства рыбновского тренера

При осмотре тела сотрудники МВД обнаружили пять резаных ран в области живота. С места происшествия изъят нож. Причины смерти устанавливают, тело отправили в морг.

Стали известны новые подробности смерти рыбновского тренера по кикбоксингу Андрея Жарова, тело которого нашли у реки Вожа в понедельник, 2 ноября. Об этом пишет ИД «Пресса».

Труп обнаружил брат умершего в 750 метрах от веревочного парка «Пересвет».

Полицейские при осмотре тела зафиксировали пять резаных ран в области живота.

Кроме того, с места происшествия изъяли нож.

Причины смерти устанавливают следователи.

Ранее СМИ сообщали, что Жарова нашли повешенным на дереве на берегу реки. Тело обнаружили из-за машины, которая была припаркована рядом.

Спортивный комплекс, где работал мужчина, подтвердил его гибель.