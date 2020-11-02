СМИ: в Рыбном тренера по кикбоксингу нашли повешенным

О смерти сообщили местные жители. По данным СМИ, информация проверяется и уточняется. Жаров был участником федерации К-1 в г. Рязани, тренером СК «Пересвет» и ФСК «Звезда» в Рыбном.