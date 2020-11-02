Спортивный комплекс подтвердил гибель рыбновского тренера по кикбоксингу
Ранее сообщалось, что Жарова нашли повешенным. О смерти сообщили местные жители. Подробности случившегося неизвестны.
ФСК «Звезда» в беседе с корреспондентом РЗН. инфо подтвердил гибель рыбновского тренера по кикбоксингу Андрея Жарова.
Ранее сообщалось, что Жарова нашли повешенным. О смерти сообщили местные жители. Подробности случившегося неизвестны.
Жаров был участником федерации К-1 в Рязани, тренером СК «Пересвет» и ФСК «Звезда» в Рыбном.