Для рязанских школьников продлили каникулы

Каникулы продлили из-за роста случаев COVID-19 среди педагогов. Это решение согласовали с Роспотребнадзором и Минобром.

Для рязанских школьников продлили каникулы. Об этом губернатор Николай Любимов объявил во вторник, 3 ноября, на заседании регионального правительства, сообщает ТКР.

Каникулы продлили на десять дней с 5 по 16 ноября. Это решение согласовали с Роспотребнадзором и Минобром.

Отмечается, что каникулы продлили из-за роста случаев COVID-19 среди педагогов.

Губернатор заявил, что возвращать детей в школы сейчас опасно.