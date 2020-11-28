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По заявлению фельдшера сасовской скорой начали проверку
Напомним, инцидент произошел 27 ноября. Женщина, для которой вызвали врачей, скончалась в скорой. Ранее местная жительница рассказала свою версию произошедшего.

В полицию поступило заявление от фельдшера сасовской скорой, которая стала участницей конфликта с компанией местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Поступило заявление о противоправных действиях в отношении нее. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 27 ноября. Женщина, для которой вызвали врачей, скончалась в скорой.

Ранее местная жительница рассказала свою версию произошедшего.