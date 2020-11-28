По заявлению фельдшера сасовской скорой начали проверку
Напомним, инцидент произошел 27 ноября. Женщина, для которой вызвали врачей, скончалась в скорой. Ранее местная жительница рассказала свою версию произошедшего.
В полицию поступило заявление от фельдшера сасовской скорой, которая стала участницей конфликта с компанией местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Поступило заявление о противоправных действиях в отношении нее. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел 27 ноября. Женщина, для которой вызвали врачей, скончалась в скорой.
Ранее местная жительница рассказала свою версию произошедшего.