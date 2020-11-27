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В Сасове пьяная компания помешала работникам скорой спасти жизнь пациентке
Известно, что инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября. Бригада скорой помощи Сасовского ММЦ прибыла на вызов для госпитализации экстренной больной.

В Сасове пьяная компания помешала работникам скорой спасти жизнь пациентке. Соответствующее видео появилось в группе Сасово online.

Известно, что инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября.

Бригада скорой помощи Сасовского ММЦ прибыла на вызов для госпитализации экстренной больной.

«В момент транспортировки пациентки в машину скорой помощи компания пьяных людей стала мешать выполнению медицинским персоналом своих обязанностей. Произошел конфликт, в результате которого фельдшер обратилась в полицию с заявлением о препятствии госпитализации пациентки», — рассказали РЗН. инфо в пресс-службе регионального минздрава.

Также сообщается, что, несмотря на усилия медиков, больная скончалась в машине скорой помощи.