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Участница конфликта с медиками в Сасове рассказала свою версию произошедшего
Инцидент произошел 27 ноября, в сети опубликовали видеозаписи с телефонов. Пациентка скончалась в скорой.

Жительница Сасова Маргарита, которая стала участницей конфликта с врачами скорой помощи, рассказала свою версию произошедшего. Женщина заявила, что компания не мешала работе медиков и не выпивала.

По словам Маргариты, у пациентки были отеки, которые затрудняли ее передвижение: «Тяжело ей идти было. Квартира в конце, носилки не предоставили, не помогли сопроводить».

Женщина также рассказала, что больная потеряла сознание и упала на ступеньках. Ее муж попросил водителя скорой о помощи, обратившись к нему на «ты», из-за этого завязался конфликт.

Кроме того, женщина утверждает, что врач разбила ее телефон.

«Мы будем писать выше. Пьяные походу врачи были — когда просили помочь женщину положить на носилки, они руки в брюки. Соберем очевидцев, не оставим это так», — заключила Маргарита.

Инцидент произошел 27 ноября, в сети опубликовали видеозаписи с телефонов. В комментариях пользователи сети выразили сомнение в том, что компания не мешала врачам. «Для чего обрезали видео и выложили только кусочек, где выбивают телефон? Могли выложить всю запись…» — отметили они.

Напомним, пациентка скончалась в скорой.