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Рязанская область получит более 218 миллионов рублей на ликвидацию последствий ЧС в Скопинском районе
Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Рязанская область получит 218 миллионов 856 тысяч рублей на ликвидацию последствий ЧС в Скопинском районе. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил Председатель Комитета Государственной Думы РФ, представитель от Рязанской области, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

«Невозможно оставаться в стороне, когда происходят такие страшные вещи, и помочь пострадавшим людям — это то, что надо делать сегодня в первую очередь», — отметил Андрей Макаров.

Сообщается, что средства будут направлены на помощь гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на территории воинской части в Скопинском районе, в том числе потерявшим полностью или частично свое жилье; а также на строительство нового ФАПа в поселке Шелемишевские хутора, строительство и восстановление ряда объектов теплоснабжения и финансирование других мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

«Поддержка на таком уровне, в такие не просто сжатые, а суперсжатые сроки, в которые отработал и Минфин России, и межведомственная комиссия с участием специалистов Министерства обороны, МЧС, МВД, для нас крайне важна! Нам выделено все, что мы просили, в полном объеме. Я уже дал поручение профильным ведомствам, как только деньги поступят в регион, немедленно приступать к работе», — подчеркнул Николай Любимов.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.