В ДТП с автобусом в Михайловском районе пострадали четверо

Авария произошла накануне. На дороге-обходе города Михайлова 34-летний водитель автобуса «Ютон» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.

В ДТП с автобусом в Михайловском районе пострадали четверо. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Травмы получили пассажиры автобуса в возрасте 62, 39, 37 и 23 лет. Им оказали медпомощь.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Авария произошла накануне. На дороге-обходе города Михайлова 34-летний водитель автобуса «Ютон» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.