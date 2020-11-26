В ДТП с автобусом в Михайловском районе пострадали четверо
Авария произошла накануне. На дороге-обходе города Михайлова 34-летний водитель автобуса «Ютон» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.
В ДТП с автобусом в Михайловском районе пострадали четверо. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
Травмы получили пассажиры автобуса в возрасте 62, 39, 37 и 23 лет. Им оказали медпомощь.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Авария произошла накануне. На дороге-обходе города Михайлова 34-летний водитель автобуса «Ютон» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.