В Михайловском районе автобус с рабочими попал в ДТП
Заказной автобус с рабочими съехал с дороги. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
В Михайловском районе автобус с рабочими попал в аварию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в среду, 25 ноября, в 18:00 на обходе города Михайлова. Заказной автобус с рабочими съехал с дороги.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Травмы получили три пассажира. Им оказали медпомощь.
На месте ДТП работают полицейские.