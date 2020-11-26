Названы предварительные причины ДТП с автобусом в Михайловском районе

В аварии пострадали четыре пассажира: трое мужчин 62, 39, 23 лет и 37-летняя женщина. Их с ушибами и рваными ранами доставили в Михайловскую райбольницу.

ДТП с автобусом в Михайловском районе могло произойти из-за неверно выбранной скорости или мокрой дороги, сообщает издательство «Пресса» в четверг, 26 ноября. Также отмечается, что участок, где произошла авария, не освещается.

Накануне в 18:00 на первом километре трассы Р-22 «Каспий» — Виленка — Каморино (обход Михайлова) автобус Yutong съехал в правый по ходу движения кювет.

Пострадали четыре пассажира: трое мужчин 62, 39, 23 лет и 37-летняя женщина. Их с ушибами и рваными ранами доставили в Михайловскую райбольницу.