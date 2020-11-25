Сбивший в Дашково-Песочне человека водитель был пьян
ДТП произошло во вторник, 24 ноября на улице Новоселов. Степень опьянения составила 0,758 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.
Сбивший в Дашково-Песочне человека водитель был пьян,
ДТП произошло во вторник, 24 ноября на улице Новоселов.
19-летний рязанец на «ВАЗ 21130» сбил 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре».
Пешеход получил травмы, его госпитализировали.
Полицейские установили, что в момент ДТП водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения составила 0,758 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.