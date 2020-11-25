Сбивший в Дашково-Песочне человека водитель был пьян

ДТП произошло во вторник, 24 ноября на улице Новоселов. Степень опьянения составила 0,758 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.