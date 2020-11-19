Сразу несколько ДТП произошло в Рязани в четверг

Напомним, утром в четверг, 19 ноября, Рязань встала в пробку. На дорогах возможно образование гололедицы. Из-за непогоды коммунальщиков перевели в усиленный режим работы.

Сразу несколько ДТП произошло в Рязани в четверг, 19 ноября. Фото опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении улиц Весенняя и Шевченко. Там врезались три машины.

На Михайловском шоссе иномарка вылетела на тротуар. По словам очевидцев, движение на улице затруднено.

На перекрестке улиц Ленинского Комсомола и 9-ой Линии «Шевроле» врезался в столб. У машины отвалилось колесо.

На Московском шоссе Mazda въехала в столб.

Напомним, утром в четверг, 19 ноября, Рязань встала в пробку.

На дорогах возможно образование гололедицы. Из-за непогоды коммунальщиков перевели в усиленный режим работы.