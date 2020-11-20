Рязанские автобусы №13 вернули на старый маршрут

Из-за технических накладок машины временно вернули на старый маршрут. Вопрос о возобновлении работы обновленного пути автобуса №13 решат в ближайшее время.

С 14 ноября автобусы №13 пустили по новому маршруту, через Кальное. Об этом сообщал сайт мэрии.

На пути автобуса появились остановки «Мясокомбинат», «Электросеть», «Кальная улица», «Кальная улица, дом №7».

Однако из-за технических накладок машины временно вернули на старый маршрут. Вопрос о возобновлении работы обновленного пути автобуса №13 решат в ближайшее время.