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Автобусы №13 пустят в Кальное
Автобусы маршрута Торговый центр «Круиз» — поселок Божатково" между остановками «улица Грибоедова» и «ТЦ Круиз» будут следовать по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улице Кальной в прямом и обратном направлениях.

С 14 ноября автобусы №13 пустят в Кальное. Об этом сообщил сайт мэрии.

Автобусы маршрута Торговый центр «Круиз» — поселок Божатково" между остановками «улица Грибоедова» и «ТЦ Круиз» будут следовать по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улице Кальной в прямом и обратном направлениях.

Как отметили в мэрии, в маршрутке автобуса появятся остановки «Мясокомбинат», «Электросеть», «Кальная ул.», «Кальная улица, дом №7».

В будни на маршрут будут выходить до семи автобусов большого класса.

«Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание микрорайона Кальное, где сейчас ведется строительство многоквартирных домов с соответствующей инфраструктурой», — уточнили в мэрии.