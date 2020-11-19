Профиль и размер имеют значение. Мэрия и Рязанская епархия вновь не пришли к компромиссу из-за школы №6

В Арбитражном судя Рязанской области состоялось очередное заседание по иску Рязанской епархии Русской православной церкви к мэрии Рязани о возвращении здания на улице Семинарской, в котором с середины прошлого века располагается средняя школа № 6 с углубленным изучением французского языка.

В четверг, 19 ноября, в Арбитражном судя Рязанской области состоялось очередное заседание по иску Рязанской епархии Русской православной церкви к мэрии Рязани о возвращении здания на улице Семинарской, в котором с середины прошлого века располагается средняя школа №6 с углубленным изучением французского языка.

Представители РПЦ утверждают, что до революции здесь находились классы духовной семинарии и общежитие для ее слушателей, значит, объект нужно возвратить прежнему владельцу.

В качестве обоснования своей точки зрения епархия предоставила справку из госархива Рязанской области о том, что на месте нынешней школы располагался объект религиозного назначения.

Однако юристов мэрии эти аргументы не убедили. Администрация, ссылаясь на федеральное законодательство, считает, что статус объекта должен быть подтвержден справкой из областной инспекции по охране объектов культурного наследия. В документах, предоставленных епархии, даже длина, ширина и высота здания не совпадают с нынешними. Скорее всего, эти разночтения связаны с неоднократной реконструкцией объекта, имеющего 140-летнюю историю.

Истец утверждает, что инспекция отказалась выдать требуемую справку о принадлежности здания. Вызванные в суд представители этого ведомства на заседание не явились.

Чтобы ознакомиться с вновь поступившими доводами сторон, судье потребуется время. Следующий раунд процесса, куда эксперт госинспекции будет приглашен в обязательном порядке, намечен на 18 декабря.

Ранее Рязанский митрополит высказался о суде с мэрией за здание школы №6.