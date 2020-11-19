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«Приезжала со скорой только медсестра». Жительница Сапожка рассказала, как ее отец три дня умирал дома
Жительница Сапожка написала в редакцию РЗН. инфо о трагедии в своей семье. По словам Натальи Зелениной, ее отец умер из-за удручающей ситуации с коронавирусом и нехватки медицинского персонала в больнице.

Жительница Сапожка написала в редакцию РЗН. инфо о трагедии в своей семье. По словам Натальи Зелениной, ее отец умер из-за удручающей ситуации с коронавирусом и нехватки медицинского персонала в больнице.

«Вызывали отцу врача на дом, ему было плохо. Приезжала со скорой только медсестра, укольчик всунет и уедет. Говорит: „Врач завтра приедет“. Так продолжалось три дня. Никакой врач так и не приехал, не посмотрел. И вчера вечером у отца оторвался тромб… Папа так и не дождался врача… Приехали, только чтоб констатировать смерть», — рассказала Наталья.

В четверг, 19 ноября, состоялись похороны мужчины. И это далеко не единственная смерть за последнюю неделю в поселке с численностью населения менее трех тысяч человек. С положительным тестом на коронавирус 17 ноября умерла глава Сапожковского муниципального района, председатель районной Думы Людмила Новикова, которая работала в больнице.

По словам местных жителей, спустя два дня, 19 ноября, скончалась медсестра Сапожковской больницы, также с положительным тестом на COVID-19.

Редакция РЗН. инфо направила официальный запрос по обстановке в поселке Сапожок в правительство региона.