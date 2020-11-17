Умерла глава Сапожковского района

По данным издания «Вид Сбоку», женщину продолжительное время лечили от коронавируса в ОКБ имени Семашко. Она умерла там.

Умерла глава Сапожковского района Людмила Новикова. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

«Людмила Валентиновна многое сделала для своего района, для своих земляков, — написал глава региона на своей странице. — Соболезнования родным и близким. Светлая память!»

Любимов отметил, что Новикова была также председателем районной думы и «прекрасным врачом».

По данным издания « Вид Сбоку », Новикову продолжительное время лечили от коронавируса в ОКБ имени Семашко, она умерла там.