\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-4°
Срд, 18
-3°
Чтв, 19
-2°
ЦБ USD 76.92 -0.41 17/11
ЦБ EUR 91.17 -0.15 17/11
Нал. USD 76.20 / 78.2 11:59
Нал. EUR 90.26 / 91 12:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
12 547
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
34 728
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
39 881
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
40 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Умерла глава Сапожковского района
По данным издания «Вид Сбоку», женщину продолжительное время лечили от коронавируса в ОКБ имени Семашко. Она умерла там.

Умерла глава Сапожковского района Людмила Новикова. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

«Людмила Валентиновна многое сделала для своего района, для своих земляков, — написал глава региона на своей странице. — Соболезнования родным и близким. Светлая память!»

Любимов отметил, что Новикова была также председателем районной думы и «прекрасным врачом».

По данным издания «Вид Сбоку», Новикову продолжительное время лечили от коронавируса в ОКБ имени Семашко, она умерла там.

На сайте Сапожковской райбольницы, Людмила Новикова указана как врач-невролог амбулаторно-поликлинического отделения.