Рязанская прокуратура организовала проверку после пожара с четырьмя погибшими

В ходе проверки будет дана оценка жилищно-бытовых условий проживания погибших, а также работе органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних при работе с данной семьей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры области.