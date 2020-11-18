Рязанская прокуратура организовала проверку после пожара с четырьмя погибшими
В ходе проверки будет дана оценка жилищно-бытовых условий проживания погибших, а также работе органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних при работе с данной семьей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры области.
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в квартире в поселке Гусь-Железный Касимовского района, сообщил сайт надзорного органа.
По предварительным данным, в пожаре погибли проживавшие в квартире супруги и двое их малолетних детей.
На место происшествия выезжал Касимовский межрайонный прокурор Владислав Моисейчев.
«В ходе проверки будет дана оценка жилищно-бытовых условий проживания погибших, а также работе органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних при работе с данной семьей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры области», — говорится в сообщении.
Отметим, следователи также организовали проверку.