Рязанский минтранс отказался от повторной экспертизы ремонта Солотчинского моста

Реконструкцию моста начали летом 2018 года и завершили в октябре. Тем не менее, объект не был принят минтрансом из-за того, что аботы не были завершены в полном объеме и движение по мосту из-за неровности покрытия вызвало массу нареканий у рязанцев.

В среду, 18 ноября, в Арбитражном суде прошло очередное заседание по иску группы компаний «Альянс» к дирекции дорог Рязанской области. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Все претензии сторон друг к другу связаны с качеством ремонта моста через Оку, расположенного на выезде из города в сторону Солотчи.

Напомним, реконструкцию моста начали летом 2018 года и завершили в октябре. Тем не менее, объект не был принят минтрансом из-за того, что аботы не были завершены в полном объеме и движение по мосту из-за неровности покрытия вызвало массу нареканий у рязанцев.

Подрядчик не согласился с этими доводами и подалиск к представителю заказчика о взыскании задолженностей и пеней за невыполненные работы на сумму в 24 миллиона рублей. Дирекция в свою очередь настаивает на устранении допущенных недостатков.

Процесс продолжается больше года. По недоделкам была проведена экспертиза, но ее результаты не удовлетворили ГК «Альянс». Адвокат и эксперты истца настаивают не недостаточной компетенции представителей ответчика и на том, что в госконтракте не было обозначено обязательства подрядчика устранить изначальную неровность покрытия и не учтен тот факт, что на износ дорожного полотна после сдачи в эксплуатацию повлиял повышенный автомобильный трафик. Ежедневно по мосту сейчас проходит 48 тысяч автомобилей.

Представители правительства утверждают, что сам полимер был уложен некачественно, то есть была нарушена технология, но не приводят конкретных доказательств.

Стороны в основном спорят о том, — соответствовала ли проведенная реконструкция проектной документации и насколько квалифицированной была экспертиза выполненных работ.

Истец провел собственные исследования и настаивает на проведении повторной экспертизы. Представители минтранса возражают.

Суд запросил дополнительное время для знакомства с аргументами ГК «Альянс». Следующее заседание запланировано на 25 ноября.