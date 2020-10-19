Люди, трещины и керны. В судебном деле о качестве Солотчинского моста появились новые «персонажи»

В пятницу, 16 октября, в Арбитражном суде Рязанской области продолжилось слушание дела по иску ГК «Альянс» к Дирекции дорог Рязанской области.

В пятницу, 16 октября, в Арбитражном суде Рязанской области продолжилось слушание дела по иску ГК «Альянс» к Дирекции дорог Рязанской области о взыскании задолженности и пеней за выполненные работы на сумму почти 24 миллиона рублей. На заседании также рассматривался встречный иск Дирекции, которая настаивает на устранении недостатков, выявленных при реконструкции моста через Оку.

В ходе ремонта подрядчик нанес на проезжую часть полимерное покрытие матакрил, которое, по утверждению немецкого производителя, существенно повышает долговечность, целостность и влагостойкость дорожной одежды. Но после применения дорогого импортного материала проезд по мосту стал напоминать движение по стиральной доске с сильным массажным эффектом.

Дирекция дорог, будучи заказчиком работ, предъявляет претензии к ГК «Альянс», которая из-за недостаточно высокой квалификации кадров якобы не соблюла технологию. В свою очередь юристы и эксперты «Альянса» на заседании 16 октября обрушили на ответчика лавину вопросов о том, на каком основании были сделаны такие категоричные выводы.

Представителей истца Наталью Весельницкую и Татьяну Красных интересовало, кто, на каком оборудовании снимал керны, то есть образцы покрытия, для проведения экспертизы, изучалась ли приглашенными специалистами предпроектная и проектная документация по ремонту моста, учитывались ли при оценке состояния покрытия такие факторы, как транспортная нагрузка, воздействие осадков и изначальная неровность бетона, уложенного почти 50 лет назад.

Эксперты Дирекции дорог Рязанской области Илья Кухарь и Николай Махмутов, видимо, не были готовы к такому пристрастному допросу, и в своих ответах показали себя не так убедительно, как представители ГК «Альянс», оспаривавшие компетентность проведенного исследования.

Но точка в обоюдных претензиях еще не поставлена. Следующее заседание Арбитражного суда по этому резонансному делу назначено на 18 ноября.