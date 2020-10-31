Рязанка в соцсетях вызвала губернатора и мэра на «дуэль». Власти ей ответили

Активистка, которая проживает в аварийном доме на улице Колхозной, призвала к ответу чиновников на личном приеме. По словам рязанки, ей угрожают выселением на улицу, если она не согласиться «переезжать в барак»

Рязанка на странице рязанского губернатора Николая Любимова «ВКонтакте» вызвала политика на «дуэль» вместе с мэром города Еленой Сорокиной.

Активистка Елена Водянова, которая проживает в аварийном доме на улице Колхозной, призвала к ответу чиновников на личном приеме.

Фото предоставленной комнаты от администрации Рязани

По словам рязанки, ей угрожают выселением на улицу, если она не согласиться «переезжать в барак». Она отмечает, что условия маневренного фонда, в который ее переселяют, не пригодны для проживания.

На ее сообщение ответила рязанская мэрия: «Вам предлагали отремонтированную комнату. На фото и видео, которые выкладываете вы, показана комната, которая нуждается в ремонте и в скором времени будет отремонтирована. До завершения ремонта эта комната и все жилые помещения, нуждающиеся в ремонте, никому не предлагались в качестве маневренного фонда. В комнаты, не соответствующие нормативам, мы жителей не заселяем», — говорится в сообщении.

Фото предоставленной комнаты от администрации Рязани

Ранее жильцы дома на улице Колхозной, в котором обрушились потолок, балкон и крыша, записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему расселения.