Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Сообщается, что в последнее время артист не жаловался на здоровье. Хрусталеву стало плохо в такси по дороге к матери в Репино, он стал терять сознание, водитель доставил пассажира в ближайшую больницу №40.
Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Об этом передает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что в последнее время артист не жаловался на здоровье. Хрусталеву стало плохо в такси по дороге к матери в Репино, он стал терять сознание, водитель доставил пассажира в ближайшую больницу №40. Известно, что там принимают больных с коронавирусом.
Телеведущий попал в реанимацию, где его ввели в искусственную кому из-за сильной интоксикации. Позже Хрусталева вывели из комы, его состояние нормализовалось.
Фото Instagram Дмитрия Хрусталева