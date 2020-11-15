\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 15
Пнд, 16
-2°
Втр, 17
-4°
ЦБ USD 77.33 0.22 14/11
ЦБ EUR 91.32 0.51 14/11
Нал. USD 77.31 / 79.28 12:38
Нал. EUR 91.41 / 92.3 00:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
21
7 277
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
29 670
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
34 849
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
35 229
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Сообщается, что в последнее время артист не жаловался на здоровье. Хрусталеву стало плохо в такси по дороге к матери в Репино, он стал терять сознание, водитель доставил пассажира в ближайшую больницу №40.

Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Об этом передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что в последнее время артист не жаловался на здоровье. Хрусталеву стало плохо в такси по дороге к матери в Репино, он стал терять сознание, водитель доставил пассажира в ближайшую больницу №40. Известно, что там принимают больных с коронавирусом.

Телеведущий попал в реанимацию, где его ввели в искусственную кому из-за сильной интоксикации. Позже Хрусталева вывели из комы, его состояние нормализовалось.

Фото Instagram Дмитрия Хрусталева