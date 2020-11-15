Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Сообщается, что в последнее время артист не жаловался на здоровье. Хрусталеву стало плохо в такси по дороге к матери в Репино, он стал терять сознание, водитель доставил пассажира в ближайшую больницу №40.

Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Об этом передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что в последнее время артист не жаловался на здоровье. Хрусталеву стало плохо в такси по дороге к матери в Репино, он стал терять сознание, водитель доставил пассажира в ближайшую больницу №40. Известно, что там принимают больных с коронавирусом.

Телеведущий попал в реанимацию, где его ввели в искусственную кому из-за сильной интоксикации. Позже Хрусталева вывели из комы, его состояние нормализовалось.

Фото Instagram Дмитрия Хрусталева