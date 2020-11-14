Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Известно, что речь может идти о заражении коронавирусом. Болезнь у 41-летнего юмориста развивалась стремительно, в результате пришлось провести экстренную госпитализацию.

Актер и соведущий в «Вечернем Урганте» Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в одну из больниц, передает РИА Новости.

Отмечается, что Хрусталев подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас ведущий находится в больнице Сестрорецка.

Известно, что речь может идти о заражении коронавирусом. Болезнь у 41-летнего юмориста развивалась стремительно, в результате пришлось провести экстренную госпитализацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.