Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Известно, что речь может идти о заражении коронавирусом. Болезнь у 41-летнего юмориста развивалась стремительно, в результате пришлось провести экстренную госпитализацию.
Актер и соведущий в «Вечернем Урганте» Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в одну из больниц,
Отмечается, что Хрусталев подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас ведущий находится в больнице Сестрорецка.
Известно, что речь может идти о заражении коронавирусом. Болезнь у 41-летнего юмориста развивалась стремительно, в результате пришлось провести экстренную госпитализацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.